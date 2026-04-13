В аэропорту Польши задержали контрабандиста, проглотившего кокаин для маскировки

В аэропорту польского Гданьска разоблачили перевозчика наркотиков, который "для надежности" проглотил часть своего нелегального груза – 88 капсул с кокаином.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Таможенники во время рутинной проверки в аэропорту Гданьска с помощью служебной собаки разоблачили контрабандиста кокаина. Незаконный груз на черном рынке мог бы стоить около 300 тысяч злотых (более 70 тысяч евро).

Во время проверки багажа пассажиров, прибывших рейсом из Лондона, натренированная вынюхивать наркотики собака заинтересовалась багажом одного из польских граждан. В сумке нашлась капсула с белым порошком. Проверка установила, что это кокаин.

Таможенники заметили, что мужчина очень нервничает, и заподозрили, что это далеко не весь запрещенный груз. Проверка на УЗИ подтвердила, что он проглотил 88 капсул с кокаином, надеясь провезти их незамеченным. Совокупно во всех 89 капсулах было примерно 800 граммов наркотика.

Мужчину по решению суда взяли под стражу предварительно на три месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В порту Роттердама в Нидерландах изъяли 1,4 тонны кокаина, спрятанного среди бытовых товаров.

Ранее в Нидерландах изъяли кокаин, спрятанный в бананах.