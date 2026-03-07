У Нідерландах вилучили кокаїн, який заховали у бананах

Нідерландська митниця вилучила партію кокаїну, яка була захована серед бананів, у порту міста Фліссінген.

Про це пише NOS, передає "Європейська правда".

Під час перевірки в порту Фліссінген митниця виявила партію кокаїну в піддоні з бананами. Піддон знаходився на судні з Еквадору.

За даними митниці, він містив 400 кг кокаїну. Наркотики були вилучені та знищені.

Фото: NOS

У лютому чеська поліція запропонувала висунути обвинувачення сімом іноземцям і одному громадянину країни, які могли переправити з Німеччини до Чехії понад 30 кг кокаїну у тортах.

Того ж місяця флот Франції вилучив 2,4 тонни кокаїну на судні поблизу Французької Полінезії під час операції, проведеної у співпраці зі США.

На початку березня в аеропорту Кельн/Бонн німецькі митники виявили близько 25 кг наркотику кетамін, захованого в пофарбованих у золотий колір фігурках садових гномів.