Папа Римський назвав перемир'я між США та Іраном "знаком живої надії"

Папа Лев XIV привітав оголошення про двотижневе перемир’я між США та Іраном, висловивши сподівання на завершення війни шляхом переговорів.

Папа Лев XIV під час зустрічі з вірянами привітав кроки до деескалації конфлікту на Близькому Сході.

"З огляду на останні години великого напруження на Близькому Сході та в усьому світі, я сприймаю з задоволенням і як знак живої надії оголошення про негайне двотижневе перемир’я", – сказав Папа Лев XIV перед тим, як завершити свою зустріч з паломниками в середу.

Глава Ватикану підкреслив, що лише через повернення до переговорів можна досягти завершення війни.

"Закликаю супроводжувати цей період делікатної дипломатичної роботи молитвою, бажаючи, щоб готовність до діалогу стала засобом для вирішення інших конфліктних ситуацій у світі", – сказав він.

8 квітня Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

Пізніше Трамп пригрозив запровадити тарифи проти країн, які постачатимуть зброю Ірану.

Повідомляли, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.