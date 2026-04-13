В уряді Болгарії обіцяють жорсткі заходи проти маніпуляцій та підкупу на виборах

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андрей Гюров анонсував запровадження жорстких заходів проти підкупу голосів та маніпуляцій на парламентських виборах, які відбудуться цього тижня та стануть для країни восьмими за п'ять років.

Про це, як пише "Європейська правда", очільник уряду заявив в інтерв’ю Politico.

Тимчасовий уряд на чолі з Гюровим готується до можливих втручань у процес голосування перед парламентськими виборами 19 квітня, на яких змагаються колишній президент Румен Радев та лідер правоцентристів Бойко Борисов. Новостворена партія Радева "Прогресивна Болгарія", що має ліві погляди, лідирує в опитуваннях громадської думки.

"Ми як уряд хочемо вперше захистити вибори, а не керувати ними. Люди бачать, що ці вибори захищаються", – заявив Гюров.

Протягом останніх тижнів болгарська влада затримала понад 200 осіб у рамках загальнонаціональної боротьби з підкупом голосів та примусом, зокрема через програми соціальної підтримки, такі як допомога з опаленням та гарячі обіди для вразливих верств населення.

У деяких випадках місцеві посадовці, включаючи керівників поштового зв'язку, дезінформували виборців про те, що державні виплати надходять від конкретних політичних партій. За словами Гюрова, одного громадянина Росії також було спіймано на шахрайстві з виборцями через місцеву виборчу комісію в Старій Загорі.

"Замість маніпулювання голосами окремих осіб або купівлі одного голосу, вони можуть однією дією купити тисячу голосів", – сказав посадовець.

У березні Міністерство закордонних справ Болгарії створило тимчасовий підрозділ для координації реагування на іноземне втручання та залучило журналіста-розслідувача Христо Грозева, відомого своєю роботою розслідувальній групі Bellingcat, до консультування.

Крім того, Софія звернулася до ЄС за допомогою у боротьбі з втручанням з боку Росії.

Також у Болгарії заявили про затримання 30 осіб, підозрюваних у скуповуванні голосів перед майбутніми виборами.

