В правительстве Болгарии обещают жесткие меры против манипуляций и подкупа на выборах

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров анонсировал введение жестких мер против подкупа голосов и манипуляций на парламентских выборах, которые состоятся на этой неделе и станут для страны восьмыми за пять лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава правительства заявил в интервью Politico.

Временное правительство во главе с Гюровым готовится к возможным вмешательствам в процесс голосования перед парламентскими выборами 19 апреля, на которых соревнуются бывший президент Румен Радев и лидер правоцентристов Бойко Борисов. Новосозданная партия Радева "Прогрессивная Болгария", имеющая левые взгляды, лидирует в опросах общественного мнения.

"Мы как правительство хотим впервые защитить выборы, а не управлять ими. Люди видят, что эти выборы защищаются", – заявил Гюров.

В течение последних недель болгарские власти задержали более 200 человек в рамках общенациональной борьбы с подкупом голосов и принуждением, в частности через программы социальной поддержки, такие как помощь с отоплением и горячие обеды для уязвимых слоев населения.

В некоторых случаях местные чиновники, включая руководителей почтовой связи, дезинформировали избирателей о том, что государственные выплаты поступают от конкретных политических партий. По словам Гюрова, один гражданин России также был пойман на мошенничестве с избирателями через местную избирательную комиссию в Старой Загоре.

"Вместо манипулирования голосами отдельных лиц или покупки одного голоса, они могут одним действием купить тысячу голосов", – сказал чиновник.

В марте Министерство иностранных дел Болгарии создало временное подразделение для координации реагирования на иностранное вмешательство и привлекло журналиста-расследователя Христо Грозева, известного своей работой в расследовательской группе Bellingcat, к консультированию.

Кроме того, София обратилась к ЕС за помощью в борьбе с вмешательством со стороны России.

Также в Болгарии заявили о задержании 30 человек, подозреваемых в скупке голосов перед предстоящими выборами.

