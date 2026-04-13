У Німеччині сподіваються, що перемога Мадяра сприятиме швидкому схваленню кредиту Україні

У німецькому уряді висловили сподівання, що результати парламентських виборів в Угорщині, на яких перемогла опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра, допоможе швидко розблокувати кредит на 90 млрд євро для України від ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник уряду, передає Reuters.

Кредит на 90 млрд євро, який мав покрити військові та бюджетні потреби України на 2026-2027 роки, на фінальних етапах схвалення був заблокований прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У Берліні сподіваються, що перемога суперника Орбана сприятиме швидкому наданню коштів Києву.

"Це голосування означає, що є надія, що допомога Україні може бути надана дуже швидко. Уряд Німеччини працює над цим, тому він з нетерпінням чекає на швидке формування уряду в Угорщині", – сказав речник.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, зокрема схвалення 20-го пакета санкцій проти РФ та кредиту на 90 млрд, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Днями Орбан також заявив, що якщо його партія "Фідес" виграє вибори 12 квітня, то він зможе реалізувати план примусу України до відновлення постачання російської нафти до Угорщини.

Сам лідер "Тиси" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині запевнив, що країна знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО.