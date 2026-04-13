В Германии надеются, что победа Мадьяра будет способствовать быстрому одобрению кредита Украине

В немецком правительстве выразили надежду, что результаты парламентских выборов в Венгрии, на которых победила оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра, поможет быстро разблокировать кредит на 90 млрд евро для Украины от ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель правительства, передает Reuters.

Кредит на 90 млрд евро, который должен был покрыть военные и бюджетные потребности Украины на 2026-2027 годы, на финальных этапах одобрения был заблокирован премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В Берлине надеются, что победа соперника Орбана будет способствовать быстрому предоставлению средств Киеву.

"Это голосование означает, что есть надежда, что помощь Украине может быть предоставлена очень быстро. Правительство Германии работает над этим, поэтому оно с нетерпением ждет быстрого формирования правительства в Венгрии", – сказал спикер.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, в частности одобрение 20-го пакета санкций против РФ и кредита на 90 млрд, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

На днях Орбан также заявил, что если его партия "Фидес" выиграет выборы 12 апреля, то он сможет реализовать план принуждения Украины к возобновлению поставок российской нефти в Венгрию.

Сам лидер "Тисы" Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии заверил, что страна снова будет надежным партнером в ЕС и НАТО.