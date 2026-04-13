Туреччина пропонує використати саміт НАТО для відновлення відносин із Трампом

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що союзники по НАТО повинні використати липневий саміт в Анкарі для налагодження відносин із президентом США Дональдом Трампом.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Фідан зазначив, що, на думку Туреччини, Трамп візьме участь у саміті лідерів НАТО 7–8 липня через "особисту повагу" до президента країни Реджепа Ердогана.

"Країни НАТО повинні перетворити цей саміт в Анкарі на можливість налагодити відносини зі Сполученими Штатами на системній основі. Якщо відбудеться вихід США з деяких механізмів НАТО, має бути план і програма поступового припинення цього процесу, щоб ніхто не залишився без захисту", – додав він.

Раніше Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Також він говорив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

За даними ЗМІ, Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє розчарування Трампа через НАТО.