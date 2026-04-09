Рютте заявив, що розуміє розчарування Трампа через НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп "відверто розчарований" тим, що деякі союзники США відмовилися приєднатися до військових зусиль проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", Рютте сказав в інтерв’ю CNN після зустрічі з американським президентом у Вашингтоні.

Генсек Альянсу сказав, що розуміє розчарування американського президента, але водночас вказав йому на позитивні моменти у діях європейських союзників по НАТО під час їхньої зустрічі.

"Він явно розчарований багатьма союзниками по НАТО, і я розумію його точку зору. Але водночас я також зміг вказати на те, що переважна більшість європейських країн надала допомогу у розміщенні військ, логістиці, прольотах та забезпеченні виконання своїх зобов’язань", – сказав генсек Альянсу.

Рютте назвав розмову з Трампом "відвертою та дуже відкритою", але відмовився уточнити, чи обговорювали вони можливість виходу США з Альянсу.

"Як я вже сказав, розчарування, звісно, є, але водночас він також уважно слухав мої аргументи щодо того, що відбувається. Я також звернув його увагу на те, що саме його лідерство призвело до укладення Гаазької угоди про витрати. Отже, ці 5%, які є трансформаційною зміною в НАТО, – це трансформаційна спадщина, яку він залишає після себе", – відповів генсек.

Рютте також попросили прокоментувати публікації ЗМІ про те, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Він ухилився від відповіді, заявивши, що більшість союзників виконали свої зобов’язання.

"Переважна більшість європейських країн, включаючи Францію, робили те, до чого вони зобов’язувалися в разі подібної ситуації. Тож Європа як платформа для проєктування сили Сполучених Штатів працювала на повну потужність протягом останніх шести тижнів", – відповів Рютте.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, можливо, розповість йому про свої наміри вийти з Альянсу.

Минулого тижня Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Раніше американський президент сказав, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.