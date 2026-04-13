Турция предлагает использовать саммит НАТО для восстановления отношений с Трампом

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что союзники по НАТО должны использовать июльский саммит в Анкаре для налаживания отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Фидан отметил, что, по мнению Турции, Трамп примет участие в саммите лидеров НАТО 7-8 июля из-за "личного уважения" к президенту страны Реджепу Эрдогану.

Впрочем, по его мнению, в противном случае Трамп не очень охотно поедет на эту встречу.

"Страны НАТО должны превратить этот саммит в Анкаре в возможность наладить отношения с Соединенными Штатами на системной основе. Если произойдет выход США из некоторых механизмов НАТО, должен быть план и программа постепенного прекращения этого процесса, чтобы никто не остался без защиты", – добавил он.

Ранее Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Также он говорил, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

По данным СМИ, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.

Тем временем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что понимает разочарование Трампа из-за НАТО.