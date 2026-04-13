ЗМІ: Міноборони Чехії заблокувало публікацію Генштабом інтерв'ю з президентом

Міністерство оборони Чехії на чолі з Яроміром Зуною заборонило Генеральному штабу транслювати підготовлене інтерв’ю з президентом Петром Павелом.

Про це стало відомо порталу Aktuálně, передає "Європейська правда".

Спеціальний випуск військового подкасту "Камуфляж", знятий безпосередньо в Празькому граді, був створений наприкінці березня і мав бути опублікований 7 квітня. Однак цього ще не сталося. За даними видання, причиною є розбіжності між урядом і президентом.

"Як я розумію, це, ймовірно, наслідок нинішнього розриву між урядом і Градом. Армії зараз не доречно висвітлювати Петра Павела", – розповів Aktuálně один із високопосадовців Міністерства оборони про те, чому публікацію інтерв’ю слід було зупинити.

"Це сталося через втручання Міністерства оборони", – підтвердив Aktuálně один із офіцерів збройних сил. "Вони не дозволили нам це зробити. Що ще я можу сказати з цього приводу", – додав інший військовий із центрального командування.

Інтерв’ю з президентом робила Анежка Врбіцова, речниця Управління начальника Генерального штабу. У соцмережах армії анонсували спеціальний випуск таким текстом: "7 квітня вийде унікальне інтерв'ю з президентом Республіки Петром Павелом. Чого можна очікувати? Ми обговорили поточну ситуацію з безпекою, яка сколихнула світ, але також знайшли час для більш особистих тем, таких як улюблені заняття президента".

Речник Міністерства оборони Петр Пешек пояснив, чому інтерв’ю з президентом не опублікували, зазначивши, що цей конкретний випуск подкасту мав з’явитися на новому YouTube-каналі Чеської армії, що наразі обговорюється всередині відомства.

Наразі між урядом Андрея Бабіша та президентом існує напруга через участь Павела у саміті НАТО в Анкарі. Минулого тижня президент у листі до Бабіша оголосив, що очолить чеську делегацію, але прем'єр-міністр, згідно з попередніми заявами, на це не розраховує. Він хотів лише участі міністра оборони, міністра закордонних справ Петра Мацінки та себе.

Проти участі Павела виступає, зокрема, Мацінка, який вже давно перебуває у конфлікті з Градом через те, що депутата Філіпа Турека не призначили міністром.

Міністерство закордонних справ Чехії також висловило жаль з приводу нещодавніх критичних заяв президента Петра Павела щодо президента США Дональда Трампа.