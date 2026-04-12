МЗС Чехії відмежувалося від заяв президента, що Трамп нашкодив НАТО більше за Путіна

Міністерство закордонних справ Чехії висловило жаль з приводу нещодавніх критичних заяв президента Петра Павела щодо президента США Дональда Трампа.

Відповідну заяву відомство розмістило в Х у неділю, передає "Європейська правда".

Відомство наголосило, що висловлювання Петра Павела не відображають офіційну позицію чеського уряду.

Павел заявив у зв'язку з поведінкою глави адміністрації Білого дому щодо союзників по НАТО, що Трамп за останні тижні зробив більше для підриву авторитету НАТО, ніж російський правитель Владімір Путін за багато років.

"Уряд Чеської Республіки надає фундаментального значення силі, єдності та авторитету НАТО, а також міцному трансатлантичному партнерству між Європою та Сполученими Штатами", – заявили в МЗС Чехії.

Відносини між главою чеської дипломатії Петром Мацінкою та президентом залишаються напруженими з того часу, як Павел відмовився призначити кандидата від партії "Австомобілісти" Філіпа Турека міністром.

Минулого тижня Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Раніше американський президент сказав, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

За даними ЗМІ, Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє розчарування Трампа через НАТО.