СМИ: Минобороны Чехии заблокировало публикацию Генштабом интервью с президентом

Министерство обороны Чехии во главе с Яромиром Зуной запретило Генеральному штабу транслировать подготовленное интервью с президентом Петром Павелом.

Об этом стало известно порталу Aktuálně, передает "Европейская правда".

Специальный выпуск военного подкаста "Камуфляж", снятый непосредственно в Пражском граде, был создан в конце марта и должен был быть опубликован 7 апреля. Однако этого еще не произошло. По данным издания, причиной являются разногласия между правительством и президентом.

"Как я понимаю, это, вероятно, следствие нынешнего разрыва между правительством и Градом. Армии сейчас не уместно освещать Петра Павела", – рассказал Aktuálně один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны о том, почему публикацию интервью следовало остановить.

"Это произошло из-за вмешательства Министерства обороны", – подтвердил Aktuálně один из офицеров вооруженных сил. "Они не позволили нам это сделать. Что еще я могу сказать по этому поводу", – добавил другой военный из центрального командования.

Интервью с президентом делала Анежка Врбицова, пресс-секретарь Управления начальника Генерального штаба. В соцсетях армии анонсировали специальный выпуск таким текстом: "7 апреля выйдет уникальное интервью с президентом Республики Петром Павелом. Чего можно ожидать? Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, которая всколыхнула мир, но также нашли время для более личных тем, таких как любимые занятия президента".

Представитель Министерства обороны Петр Пешек объяснил, почему интервью с президентом не опубликовали, отметив, что этот конкретный выпуск подкаста должен был появиться на новом YouTube-канале Чешской армии, который сейчас обсуждается внутри ведомства.

Сейчас между правительством Андрея Бабиша и президентом существует напряжение из-за участия Павела в саммите НАТО в Анкаре. На прошлой неделе президент в письме к Бабишу объявил, что возглавит чешскую делегацию, но премьер-министр, согласно предварительным заявлениям, на это не рассчитывает. Он хотел только участия министра обороны, министра иностранных дел Петра Мацинки и себя.

Против участия Павела выступает, в частности, Мацинка, который уже давно находится в конфликте с Градом из-за того, что депутата Филипа Турека не назначили министром.

Министерство иностранных дел Чехии также выразило сожаление по поводу недавних критических заявлений президента Петра Павела в отношении президента США Дональда Трампа.