С начала войны с Ираном Евросоюз потерял 22 млрд евро на импорте ископаемого топлива

За 44 дня военного конфликта на Ближнем Востоке из-за повышения цен на энергоносители Европейский Союз потратил на закупку ископаемого топлива на 22 млрд евро больше, чем планировалось.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по результатам дебатов о последствиях войны на Ближнем Востоке, проведенных коллегией еврокомиссаров 13 апреля.

"С начала конфликта (на Ближнем Востоке) 44 дня назад наши расходы на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 22 миллиарда евро", – заявила фон дер Ляйен.

Она пояснила, что, потратив дополнительные 22 млрд евро, Евросоюз не получил "ни одной дополнительной молекулы энергии", что свидетельствует "об огромном влиянии этого кризиса на нашу экономику".

По словам президента Еврокомиссии, "даже если боевые действия прекратятся немедленно, перебои с поставками энергоносителей из Персидского залива будут сохраняться еще некоторое время".

Именно поэтому Еврокомиссия готовит системные меры против энергокризиса, которые будут вынесены на обсуждение лидерами ЕС 23-24 апреля.

Как сообщала "Европейская правда", в Европе уже предупреждают о дефиците авиатоплива, если Ормузский пролив будет заблокирован.

Между тем 12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что США будут блокировать Ормузский пролив.

В связи с этим 13 апреля правительство Германии представило план борьбы с ростом цен на топливо.