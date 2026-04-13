Rheinmetall вироблятиме ракети спільно з компанією з Нідерландів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про плани розширити свою діяльність у сфері виробництва балістичних ракет шляхом створення нового спільного підприємства.

У Rheinmetall заявили, що співпрацюватимуть з аерокосмічною компанією Destinus з Нідерландів з метою розробки та виробництва сучасних ракетних систем, зокрема крилатих ракет та балістичної ракетної артилерії.

Нова компанія, яка отримає назву Rheinmetall Destinus Strike Systems, має розпочати діяльність у другій половині 2026 року, за умови отримання дозволу від регуляторних органів. Rheinmetall володітиме 51% акцій, а голландська компанія Destinus – 49%.

Destinus заявила, що вже постачає продукцію українській армії та має виробничі потужності в Європі для випуску понад 2 000 систем крилатих ракет на рік. Rheinmetall зазначила, що конфлікти в Україні та на Близькому Сході свідчать про те, що попит на такі системи може зрости до десятків тисяч на рік.

Компанії заявляють, що мета спільного підприємства – подолати розрив між оборонними потребами Європи та поточними промисловими потужностями, орієнтуючись на ринок вартістю в сотні мільйонів євро в короткостроковій перспективі та потенційно мільярди в довгостроковій.

У вересні минулого року в Німеччині був підписаний меморандум про взаєморозуміння щодо створення в Латвії заводу боєприпасів концерну Rheinmetall.

За даними Міністерства економіки, для реалізації проєкту планується створити спільне підприємство. Обсяг інвестицій оцінюється в понад 200 млн євро, а експорт продукції заводу за десять років може перевищити 3 млрд євро.

28 жовтня писали, що Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу для виробництва пороху і боєприпасів.