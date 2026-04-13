Rheinmetall будет производить ракеты совместно с компанией из Нидерландов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о планах расширить свою деятельность в сфере производства баллистических ракет путем создания нового совместного предприятия.

В Rheinmetall заявили, что будут сотрудничать с аэрокосмической компанией Destinus из Нидерландов с целью разработки и производства современных ракетных систем, в частности крылатых ракет и баллистической ракетной артиллерии.

Новая компания, которая получит название Rheinmetall Destinus Strike Systems, должна начать деятельность во второй половине 2026 года, при условии получения разрешения от регуляторных органов. Rheinmetall будет владеть 51% акций, а голландская компания Destinus – 49%.

Destinus заявила, что уже поставляет продукцию украинской армии и имеет производственные мощности в Европе для выпуска более 2 000 систем крылатых ракет в год. Rheinmetall отметила, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке свидетельствуют о том, что спрос на такие системы может вырасти до десятков тысяч в год.

Компании заявляют, что цель совместного предприятия – преодолеть разрыв между оборонными потребностями Европы и текущими промышленными мощностями, ориентируясь на рынок стоимостью в сотни миллионов евро в краткосрочной перспективе и потенциально миллиарды – в долгосрочной.

В сентябре прошлого года в Германии был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию в Латвии завода боеприпасов концерна Rheinmetall.

По данным Министерства экономики, для реализации проекта планируется создать совместное предприятие. Объем инвестиций оценивается в более 200 млн евро, а экспорт продукции завода за десять лет может превысить 3 млрд евро.

28 октября писали, что Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода для производства пороха и боеприпасов.