Туреччина закликає укласти пакт про безпеку на Близькому Сході на тлі війни з Іраном

Новини — Понеділок, 13 квітня 2026, 18:12 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан закликав до укладення безпекового пакту на Близькому Сході для зміцнення довіри та стабільності в регіоні після закінчення війни з Іраном.

Заяву очільника турецького зовнішньополітичного відомства наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Міністр не уточнив, які країни можуть доєднатися до укладення пакту.

Він додав, що співпраця у сфері оборони між багатьма країнами регіону вже набирає обертів.

"Цей пакт необхідний для того, щоб країни могли бути впевнені одна в одній", – заявив Фідан.

Також Фідан висловив занепокоєння щодо запровадження нових правил транзиту через Ормузьку протоку.

Він говорив, що союзники по НАТО повинні використати липневий саміт в Анкарі для налагодження відносин із президентом США Дональдом Трампом.

