Турция призывает заключить пакт о безопасности на Ближнем Востоке на фоне войны с Ираном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к заключению пакта о безопасности на Ближнем Востоке для укрепления доверия и стабильности в регионе после окончания войны с Ираном.

Заявление главы турецкого внешнеполитического ведомства приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Министр не уточнил, какие страны могут присоединиться к заключению пакта.

Он добавил, что сотрудничество в сфере обороны между многими странами региона уже набирает обороты.

"Этот пакт необходим для того, чтобы страны могли быть уверены друг в друге", – заявил Фидан.

Также Фидан выразил обеспокоенность в связи с введением новых правил транзита через Ормузский пролив.

Он говорил, что союзники по НАТО должны использовать июльский саммит в Анкаре для налаживания отношений с президентом США Дональдом Трампом.