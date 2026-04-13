Глава МЗС Німеччини: світу потрібно, щоб США та Іран сіли за стіл переговорів

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив задоволення тим, що нинішнє перемир’я між США та Іраном дотримується, і закликав сторони продовжувати переговори щодо вирішення конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить AP.

Вадефуль зазначив, що вплив від широкомасштабного конфлікту на Близькому Сході відчувається по всьому світу.

"Від цього страждає весь світ. Тут ми ведемо кризові переговори щодо необхідності зниження цін на бензин і дизельне паливо. На африканському континенті зараз існують побоювання щодо масового голоду цього літа, оскільки неможливо транспортувати необхідні добрива. У значній частині Азії ми маємо гостру нестачу викопного палива", – сказав він.

Проте Вадефуль зазначив, що Німеччина також підтримує "американську позицію щодо необхідності надійного та рішучого припинення прагнення Ірану до створення ядерної зброї".

У контексті ситуації з Ормузькою протокою міністр зазначив, що "необхідно терміново... забезпечити, щоб Ормузька протока, яка, зрештою, є міжнародним морським шляхом, залишалася вільною та відкритою".

За його словами, збереження проходу відкритим "вимагається міжнародним правом і має дотримуватися всіма; перетворення цього на реальність має бути метою для нас усіх".

Вадефуль не став детальніше коментувати раніше висловлену президентом США Дональдом Трампом обіцянку заблокувати прохід.

Він зазначив, що Німеччина зосереджена на сприянні вирішенню конфлікту дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, після 21 години переговорів з Іраном у Пакистані віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що сторонам не вдалося досягти згоди.

13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати з 15:00 за київським часом почнуть морську блокаду портів Ірану після того, як спроба перемовин за посередництва Пакистану завершилась без задовільних результатів.