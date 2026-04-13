Глава МИД Германии: миру нужно, чтобы США и Иран сели за стол переговоров

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил удовлетворение тем, что нынешнее перемирие между США и Ираном соблюдается, и призвал стороны продолжать переговоры по урегулированию конфликта.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит AP.

Вадефуль отметил, что последствия широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке ощущаются во всем мире.

"От этого страдает весь мир. Здесь мы ведем кризисные переговоры о необходимости снижения цен на бензин и дизельное топливо. На африканском континенте сейчас существуют опасения относительно массового голода этим летом, поскольку невозможно транспортировать необходимые удобрения. В значительной части Азии мы имеем острую нехватку ископаемого топлива", – сказал он.

Однако Вадефуль отметил, что Германия также поддерживает "американскую позицию относительно необходимости надежного и решительного пресечения стремления Ирана к созданию ядерного оружия".

В контексте ситуации с Ормузским проливом министр отметил, что "необходимо срочно ... обеспечить, чтобы Ормузский пролив, который, в конце концов, является международным морским путем, оставался свободным и открытым".

По его словам, сохранение прохода открытым "требуется международным правом и должно соблюдаться всеми; превращение этого в реальность должно быть целью для всех нас".

Вадефуль не стал подробнее комментировать ранее высказанное президентом США Дональдом Трампом обещание заблокировать проход.

Он отметил, что Германия сосредоточена на содействии урегулированию конфликта дипломатическим путем.

Напомним, после 21 часа переговоров с Ираном в Пакистане вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что сторонам не удалось достичь согласия.

13 апреля стало известно, что Соединенные Штаты с 15:00 по киевскому времени начнут морскую блокаду портов Ирана после того, как попытка переговоров при посредничестве Пакистана завершилась без удовлетворительных результатов.