Премьер Чехии считает нелогичным участие президента в саммите НАТО

Чешская правительственная делегация обязательно поедет на саммит НАТО в Анкаре в июле, а участие президента Петра Павела является нелогичным.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после заседания правительства в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Бабиш заявил, что состав делегации пока не является темой для правительства, поскольку мероприятие состоится только через три месяца. По его словам, правительство не хочет решать этот вопрос до встречи министров иностранных дел и генерального секретаря НАТО Марка Рютте 20 мая в Швеции, где будут обсуждать повестку дня саммита. "Мы вернемся к этому после министерской встречи, когда точно будем знать, к чему нам готовиться", – сказал он. Встреча запланирована на 21 и 22 мая.

В прошлом на саммитах НАТО от имени Чехии присутствовали как премьер-министры, так и президенты. Павел до сих пор посещал все саммиты НАТО, состоявшиеся с момента его вступления в должность, то есть в Вильнюсе в 2023 году, в Вашингтоне в 2024 году и в прошлом году в Гааге. Бабиш заявил в середине марта, что на этот раз на саммит должны поехать он и министр иностранных дел Петр Мацинка.

Павел написал в письме Бабишу на прошлой неделе, что намерен возглавить чешскую делегацию в соответствии со своей конституционной позицией.

Павел написал в письме, что был бы рад, если бы Бабиш принял участие в саммите вместе с ним. Бабиш отметил, что не может представить себе совместную делегацию. "Как это выглядело бы, если бы мы появились там одновременно?" – сказал он. По мнению премьер-министра, это не имеет смысла, а также противоречит правилам безопасности.

По мнению Бабиша, резкие нападки Мацинки на главу государства связаны с тем, что его партия "Автомобилисты" до сих пор не оправилась от отказа Павела назначить депутата Филипа Турека министром. Мацинка называет президента частью оппозиции и, по его мнению, тот не должен ехать на саммит, поскольку не имеет реального политического влияния в стране. По мнению Бабиша, такое поведение не вредит Чехии за рубежом. "Я думаю, что за рубежом никто не обращает на это внимания, это внутреннее дело", – добавил он.

Напомним, Министерство иностранных дел Чехии накануне выразило сожаление по поводу недавних критических заявлений президента Петра Павела в адрес президента США Дональда Трампа.