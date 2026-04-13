У Стокгольмі заарештували підозрюваного у підготовці теракту

У Швеції заарештували чоловіка за обґрунтованою підозрою у підготовці терористичного злочину та участі в терористичній організації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Чоловіка заарештували минулої п’ятниці, а в понеділок після обіду Стокгольмський районний суд ухвалив рішення про його утримання під вартою. Згідно з ордером на арешт, це 35-річний чоловік.

Його підозрюють у підготовці терористичного злочину в період з 23 по 30 березня цього року у Вестра-Гьотеланді та Сконе. Його також затримано за підозрою в участі в терористичній організації в період з 24 березня по 10 квітня.

Прокурор Карл Меллберг з Відділу національної безпеки заявляє, що не може коментувати цю справу або тип терористичної організації, про яку йдеться.

За даними Шведського міграційного управління, підозрюваному двічі відмовляли у видачі дозволу на проживання. Вперше це сталося у 2019 році. Він сам заявив, що проживав у Бельгії.

У понеділок у районі Хальмстада було затримано ще одну особу, яку також підозрюють у підготовці терористичного злочину. За даними Служби безпеки, ці дві справи, ймовірно, не пов’язані між собою.

