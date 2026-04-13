В Стокгольме арестовали подозреваемого в подготовке теракта

В Швеции арестовали мужчину по обоснованному подозрению в подготовке террористического преступления и участии в террористической организации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Мужчину арестовали в прошлую пятницу, а в понедельник после обеда Стокгольмский районный суд принял решение о его содержании под стражей. Согласно ордеру на арест, это 35-летний мужчина.

Его подозревают в подготовке террористического преступления в период с 23 по 30 марта этого года в Вестра-Гётеланде и Сконе. Его также задержали по подозрению в участии в террористической организации в период с 24 марта по 10 апреля.

Прокурор Карл Меллберг из Отдела национальной безопасности заявляет, что не может комментировать это дело или тип террористической организации, о которой идет речь.

По данным Шведского миграционного управления, подозреваемому дважды отказывали в выдаче вида на жительство. Впервые это произошло в 2019 году. Он сам заявил, что проживал в Бельгии.

В понедельник в районе Хальмстада был задержан еще один человек, которого также подозревают в подготовке террористического преступления. По данным Службы безопасности, эти два дела, вероятно, не связаны между собой.

