Бельгія та Іспанія протягом 2026 року планують надати на військову допомогу Україні по 1 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своїх соцмережах заявив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками розмов з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес перед засіданням формату "Рамштайн".

Федоров розповів, що у розмовах з бельгійським та іспанською колегою вони узгодили дії за ключовими напрямками співпраці – щодо протиповітряної оборони, розвитку дронових спроможностей та "чеської ініціативи" для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження.

"Бельгія виділяє цього року €1 млрд оборонної допомоги Україні. Також країна підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків. Цьогоріч Іспанія також надає €1 млрд на підтримку України", – заявив Федоров.

Він додав, що говорили також про розвиток співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE. "Ми готові запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями", – зазначив міністр.

Зі свого боку, Україна також запропонувала можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах.

Ключовим фактором в обіцяних поставках винищувачів від Бельгії є те, коли сама Бельгія отримає замовлені F-35.

Раніше стало відомо, що Україна досі очікує обіцяні Норвегією винищувачів F-16.