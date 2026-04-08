Жоден із шести обіцяних Норвегією винищувачів F-16 досі не прибув до України

У серпні 2023 року прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив під час візиту до Києва, що його країна передасть винищувачі F-16 Україні, однак до сьогодні жоден із літаків не був доставлений на українську територію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

NRK отримало інформацію від кількох джерел, що говорили на умовах анонімності, про стан літаків F-16, які Норвегія подарувала Україні. З шести F-16, які Норвегія пообіцяла передати у дар, жоден ще не був доставлений на територію України.

Два з цих шести літаків раніше використовувались для навчання українських пілотів у Данії, але наразі вони перебувають на ремонті в Бельгії. Вони, як повідомляється, стоять там вже понад рік.

Чотири інші літаки F-16 не могли літати, коли їх відправили з Норвегії. Вони були відправлені частинами в ящиках транспортним літаком в квітні 2025 року. Всі вони також перебувають у тій же майстерні компанії Sabena в Бельгії.

NRK відомо, що існують значні проблеми з потужностями для обслуговування та підготовки літаків F-16 у майстерні Sabena в Бельгії. Це є основною причиною того, чому норвезькі літаки F-16 ще не в Україні.

Обсяг робіт на чотирьох літаках великий. Щоб їх підготувати, знадобиться близько року, якщо компанія Sabena розпочне роботи зараз.

"Чотирьом літакам, що були доставлені в ящиках до Sabena в Бельгії, не вистачає близько 100 частин кожному. Тому на їх збирання піде багато часу", – розповів на умовах анонімності консультант української армії.

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік підтвердив, що літаки досі перебувають у майстерні в Бельгії.

"Наразі літаки перебувають на підготовці в компанії Sabena в Бельгії. Саме Україна, у консультації з країнами-донорами, визначає пріоритети в Sabena, включаючи підготовку нових літаків і технічне обслуговування літаків, які вже використовуються в Україні", – відзначив міністр у заяві, надісланій електронною поштою.

Він повідомив, що право власності на літаки було передано від Норвегії до України у 2024 та 2025 роках.

Водночас він визнав, що найкращі літаки F-16, які були в наявності на момент, коли Норвегія припинила експлуатацію F-16, були передані Румунії, а не Україні.

"32 літаки, що були в найкращому стані, а також ремонтне обладнання та запасні частини, було згодом продано Румунії за домовленістю, щоб підтримати союзну країну у зміцненні НАТО в Південній Європі", – заявив міністр.