Бельгия и Испания в 2026 году предоставят по 1 млрд евро оборонной поддержки Украине – Федоров

Бельгия и Испания в течение 2026 года планируют предоставить на военную помощь Украине по 1 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своих соцсетях заявил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам разговоров с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес перед заседанием формата "Рамштайн".

Федоров рассказал, что в разговорах с бельгийским и испанским коллегой они согласовали действия по ключевым направлениям сотрудничества – по противовоздушной обороне, развитию дроновых возможностей и "чешской инициативе" для обеспечения фронта артиллерией дальнобойного поражения.

"Бельгия выделяет в этом году €1 млрд оборонной помощи Украине. Также страна подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов. В этом году Испания также предоставляет €1 млрд на поддержку Украины", – заявил Федоров.

Он добавил, что говорили также о развитии сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE. "Мы готовы предложить перечень производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями", – отметил министр.

Со своей стороны, Украина также предложила возможность тестировать испанские беспилотники в боевых условиях.

Ключевым фактором в обещанных поставках истребителей от Бельгии является то, когда сама Бельгия получит заказанные F-35.

Ранее стало известно, что Украина до сих пор ожидает обещанные Норвегией истребителей F-16.