Каллас в ООН провела паралелі між війною в Україні і на Близькому Сході

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас у своєму виступі в ООН зазначила, що і напад Росії на Україну, і війна на Близькому Сході, у центрі якої – війна США та Ізраїлю проти Ірану, є грубими порушеннями міжнародного права і проявом руйнування міжнародного ладу, усталеного після Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", її цитує Politico.

"Те, що міжнародне право зламалося, є очевидним з двох непересічних глобальних криз: загарбницької війіни Росії проти України та війни на Близькому Сході. Разом ці кризи у Європі та на Близькому Сході є найочевиднішим проявом відступу від старих правил, включно зі статутом ООН", – заявила Кая Каллас.

Вона назвала напад Росії на Україну одним з найбільш обурливих порушень міжнародного права, а війну на Близькому Сході – складовою тієї ж "ерозії" міжнародного ладу.

"Зараз постає новий світ, що характеризується змагальністю і політикою примусової сили (...), де домінує група військових потуг, які прагнуть встановити свої сфери впливу… Але багатополярність, не обмежена Статутом ООН чи міжнародним правом (...) ніколи не забезпечувала миру й стабільності, і врешті вона завжди спричиняє руйнування", – наголосила Каллас.

Раніше Каллас назвала несправедливою критику Європи через дії на Близькому Сході.

Нагадаємо, спроба переговорів між Іраном та США минулими вихідними провалилася. Штати після того анонсували блокаду портів Ірану.