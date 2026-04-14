Каллас в ООН провела параллели между войной в Украине и на Ближнем Востоке

Главный дипломат ЕС Кая Каллас в своем выступлении в ООН отметила, что и нападение России на Украину, и война на Ближнем Востоке, в центре которой – война США и Израиля против Ирана, являются грубыми нарушениями международного права и проявлением разрушения международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", ее цитирует Politico.

"То, что международное право сломалось, очевидно из двух выдающихся глобальных кризисов: захватнической войны России против Украины и войны на Ближнем Востоке. Вместе эти кризисы в Европе и на Ближнем Востоке являются очевидным проявлением отступления от старых правил, включая устав ООН", – заявила Кая Каллас.

Она назвала нападение России на Украину одним из самых возмутительных нарушений международного права, а войну на Ближнем Востоке – составляющей той же "эрозии" международного порядка.

"Сейчас возникает новый мир, характеризующийся состязательностью и политикой принудительной силы (...), где доминирует группа военных сил, которые стремятся установить свои сферы влияния... Но многополярность, не ограниченная Уставом ООН или международным правом (...) никогда не обеспечивала мира и стабильности, и в конце концов она всегда вызывает разрушение", – подчеркнула Каллас.

Ранее Каллас назвала несправедливой критику Европы из-за действий на Ближнем Востоке.

Напомним, попытка переговоров между Ираном и США в минувшие выходные провалилась. Штаты после того анонсировали блокаду портов Ирана.