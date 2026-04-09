Каллас назвала несправедливою критику Європи через дії на Близькому Сході

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відкинула критику на адресу Європи, згідно з якою вона не робить достатньо на Близькому Сході.

Заяву глави європейської дипломатії наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Каллас назвала "несправедливими" такі критичні твердження на адресу дій Європи.

"Звичайно, ми всі можемо робити більше", – заявила Каллас.

Однак вона вказала на власні проблеми Європи у сфері безпеки, зазначивши, що війна Росії проти України триває вже чотири роки.

"Ми не бачили, знаєте, щоб країни Перської затоки дійсно допомагали нам там", – сказала вона, додавши, що підтримка "не може бути лише односторонньою".

За її словами, Європа не спричинила нинішню кризу на Близькому Сході, але намагається зробити свій внесок у стабільність у регіоні.

Вона згадала військово-морські операції, спрямовані на забезпечення вільного судноплавства в Червоному морі, підтримку ліванських збройних сил у їхній боротьбі проти "Хезболли" та ХАМАС, а також підтримку вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі принципу "двох держав".

Вона також вказала на європейську допомогу Палестинській автономії та зусилля щодо зміцнення протиповітряної оборони в регіоні.

Як відомо, президент США Дональд Трамп систематично критикує союзників за недостатні зусилля щодо Близького Сходу.

ЗМІ повідомили, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Серед потенційних варіантів – виведення американських військ з цих країн та закриття баз США.

Минулого тижня Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.