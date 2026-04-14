Прем'єр Іспанії анонсував затвердження легалізації пів мільйона іммігрантів

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд затвердить королівський декрет про легалізацію приблизно пів мільйона іммігрантів, та що він вважає цей крок потрібним і правильним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах, опублікувавши також детальніший лист з поясненням своєї позиції.

Санчес оголосив, що іспанський уряд у середу затвердить королівський указ, який запускає процес легалізації на території країни іммігрантів, які зараз не мають легального статусу.

El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país.



Un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra… pic.twitter.com/Es9il0KE59 – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026

Він заявив, що вважає це необхідним кроком "нормалізації і визнання реальності" щодо приблизно пів мільйона людей, які стали частиною суспільства.

"Це акт справедливості – і необхідність. Ми визнаємо права, але ми також вимагаємо обов’язків. Щоби ті, хто вже є частиною нашого повсякденного життя, були у ньому на рівних умовах", – зазначив прем’єр.

"Перед нами є два шляхи. Шлях тих, хто хоче сіяти страх, налаштовувати людей одне проти одного, прирікати тисячі на ізоляцію. Або ж є шлях тих, хто розуміє, що міграція – це реальність, і на неї потрібно реагувати відповідально, забезпечувати чесну інтеграцію і перетворювати це на наше спільне процвітання. Іспанія завжди обирала другий шлях", – додав він.

Як зазначає El Pais, це перший подібний крок іспанського уряду за останній 21 рік, аби вирішити ситуацію іммігрантів, які фактично живуть і працюють в країні, не маючи ніякого офіційного статусу. Рішення може допомогти легалізуватися, за різними оцінками, від 500 тисяч до понад 840 тисяч людей.

Раніше повідомляли, що Єврокомісія має застереження щодо планів Іспанії, оскільки це може суперечити чинній міграційній політиці ЄС.

