Премьер Испании анонсировал утверждение легализации полмиллиона иммигрантов

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство утвердит королевский декрет о легализации примерно полмиллиона иммигрантов, и что он считает этот шаг нужным и правильным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своих соцсетях, опубликовав также подробное письмо с объяснением своей позиции.

Санчес объявил, что испанское правительство в среду утвердит королевский указ, который запускает процесс легализации на территории страны иммигрантов, которые сейчас не имеют легального статуса.

El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país.



– Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026

Он заявил, что считает это необходимым шагом "нормализации и признания реальности" в отношении примерно полмиллиона людей, которые стали частью общества.

"Это акт справедливости – и необходимость. Мы признаем права, но мы также требуем обязанностей. Чтобы те, кто уже является частью нашей повседневной жизни, были в ней на равных условиях", – отметил премьер.

"Перед нами есть два пути. Путь тех, кто хочет сеять страх, настраивать людей друг против друга, обрекать тысячи на изоляцию. Или же есть путь тех, кто понимает, что миграция – это реальность, и на нее нужно реагировать ответственно, обеспечивать честную интеграцию и превращать это в наше общее процветание. Испания всегда выбирала второй путь", – добавил он.

Как отмечает El Pais, это первый подобный шаг испанского правительства за последние 21 год, чтобы решить ситуацию иммигрантов, которые фактически живут и работают в стране, не имея никакого официального статуса. Решение может помочь легализоваться, по разным оценкам, от 500 тысяч до более 840 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия имеет предостережения относительно планов Испании, поскольку это может противоречить действующей миграционной политике ЕС.

