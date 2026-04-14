У Британії закликали об’єднатися для протидії економічним наслідкам війни в Ірані

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз закликала світових лідерів вжити скоординованих економічних заходів для боротьби зі зростанням витрат, пов’язаних з війною в Ірані.

Як пише "Європейська правда", її заяву передає Sky News.

Рівз виступила з цим закликом перед своїм візитом до Вашингтона, де вона візьме участь у весняних засіданнях Міжнародного валютного фонду. Під час перебування в столиці США міністерка також зустрінеться зі своїми колегами з G7 та G20.

"Я поїду до Америки з чітким посланням: світові лідери повинні вжити скоординованих економічних заходів та прискорити шлях до енергетичної безпеки, щоб захистити себе в майбутньому", – заявила посадовиця.

Вона зазначила, що громадяни Британії несуть витрати через нестабільність, до якої вони не причетні, але на яку змушені реагувати.

Рівз додала, що вона буде наполягати на поглибленні співпраці між світовими лідерами, а також на тривалому припиненні вогню в Ірані та необхідності якнайшвидшого відкриття Ормузької протоки.

Міністерство фінансів анонсувало, що оприлюднить плани щодо підвищення конкурентоспроможності Великої Британії пізніше цього тижня.

Британський уряд також розробляє заходи підтримки домогосподарств у зв'язку зі зростанням цін. Рівз раніше натякала, що будь-яка програма підтримки буде цільовою, а не загальною.

Як повідомлялося, в Європі попереджають про дефіцит авіапального, якщо Ормузька протока буде заблокованою.

Також писали, що Європейська комісія готує надзвичайні заходи з метою боротьби з можливою енергетичною кризою, з якою ЄС зіштовхнеться у разі подальшого закриття Ормузької протоки.

