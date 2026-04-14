В Британии призвали объединиться для противодействия экономическим последствиям войны в Иране

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз призвала мировых лидеров принять скоординированные экономические меры для борьбы с ростом расходов, связанных с войной в Иране.

Как пишет "Европейская правда", ее заявление передает Sky News.

Ривз выступила с этим призывом перед своим визитом в Вашингтон, где она примет участие в весенних заседаниях Международного валютного фонда. Во время пребывания в столице США министр также встретится со своими коллегами из G7 и G20.

"Я поеду в Америку с четким посланием: мировые лидеры должны принять скоординированные экономические меры и ускорить путь к энергетической безопасности, чтобы защитить себя в будущем", – заявила чиновница.

Она отметила, что граждане Британии несут расходы из-за нестабильности, к которой они не причастны, но на которую вынуждены реагировать.

Ривз добавила, что она будет настаивать на углублении сотрудничества между мировыми лидерами, а также на длительном прекращении огня в Иране и необходимости скорейшего открытия Ормузского пролива.

Министерство финансов анонсировало, что обнародует планы по повышению конкурентоспособности Великобритании позже на этой неделе.

Британское правительство также разрабатывает меры поддержки домохозяйств в связи с ростом цен. Ривз ранее намекала, что любая программа поддержки будет целевой, а не общей.

Как сообщалось, в Европе предупреждают о дефиците авиатоплива, если Ормузский пролив будет заблокирован.

Также писали, что Европейская комиссия готовит чрезвычайные меры с целью борьбы с возможным энергетическим кризисом, с которым ЕС столкнется в случае дальнейшего закрытия Ормузского пролива.

