Єврокомісія представила заходи проти енергокризи, які обговорять лідери ЄС 23-24 квітня

Європейська комісія готує надзвичайні заходи з метою боротьби з можливою енергетичною кризою, з якою ЄС зіштовхнеться у разі подальшого закриття Ормузької протоки.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за результатами орієнтаційних дебатів щодо наслідків кризи на Близькому Сході, проведених колегією єврокомісарів.

Єврокомісари обговорили три кроки для запобігання енергокризі в ЄС через закриття Ормузької протоки.

"Ми обговорили низку заходів, які ми представимо лідерам на наступному неформальному засіданні Ради, що відбудеться наступного тижня (23-24 квітня. – "ЄП") на Кіпрі", – заявила фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що Єврокомісія планує опублікувати відповідне комюніке у середу, 22 квітня, перед початком неформального засідання лідерів ЄС на Кіпрі.

Серед невідкладних заходів президентка Єврокомісії виділила координацію між державами-членами в енергетичному секторі щодо заповнення газових сховищ, "щоб уникнути ситуації, коли багато держав-членів виходять на ринок одночасно і таким чином конкурують між собою".

"Ми також координуватимемо вивільнення запасів нафти… чим забезпечимо, щоб надзвичайні заходи держав-членів не вплинули на єдиний ринок", – додала вона.

Другий невідкладний елемент, з її слів – захист вразливих домогосподарств та вразливих ринкових секторів від високих цін на енергоносії.

"Вже цього тижня ми проведемо консультації з державами-членами щодо більш гнучких правил надання державної допомоги", – пояснила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що Єврокомісія планує розробити єдині правила щодо державної допомоги ще у квітні 2026 року.

"Третій елемент – це те, як ми можемо зменшити попит (на енергоресурси. – "ЄП"), тому що, звичайно, найдешевша енергія – це та енергія, яка не використовується", – повідомила очільниця Єврокомісії.

Також комісія розробляє більш структурні заходи, щоб знизити ціни на енергоносії.

Як повідомляла "Європейська правда", 12 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що США блокуватимуть Ормузьку протоку.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що йому не вдалося досягти згоди з Іраном щодо встановлення миру.

Тим часом у Європі попереджають про дефіцит авіапального, якщо Ормузька протока буде заблокованою.

13 квітня уряд Німеччини представив план боротьби зі зростанням цін на пальне.