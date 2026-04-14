Президент України відвідає Норвегію

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Берліна у вівторок, 14 квітня, вирушить до Норвегії.

Про це, як пише "Європейська правда", журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Український президент прибуде до столиці Норвегії Осло у вівторок ввечері. Очікується, що 20:30 за Києвом Зеленський зустрінеться з норвезьким прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре.

За підсумками зустрічі лідерів запланована спільна пресконференція о 21:20.

Вранці 14 квітня стало відомо, що президент України прибув до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та участі в українсько-німецьких міжурядових консультаціях. Під час візиту очікується підписання двосторонніх документів.

Нагадаємо, наприкінці березня Мерц та Зеленський провели телефонну розмову, за підсумками якої український президент анонсував більше двосторонньої роботи з Німеччиною у квітні.