Президент Украины посетит Норвегию

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Берлин во вторник, 14 апреля, отправится в Норвегию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Украинский президент прибудет в столицу Норвегии Осло во вторник вечером. Ожидается, что в 20:30 по Киеву Зеленский встретится с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре.

По итогам встречи лидеров запланирована совместная пресс-конференция в 21:20.

Утром 14 апреля стало известно, что президент Украины прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и участия в украинско-немецких межправительственных консультациях. Во время визита ожидается подписание двусторонних документов.

Напомним, в конце марта Мерц и Зеленский провели телефонный разговор, по итогам которого украинский президент анонсировал больше двусторонней работы с Германией в апреле.