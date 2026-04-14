Зеленський після розмови з Рютте анонсував новини щодо програми PURL

Президент Володимир Зеленський мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо програми PURL у контексті захисту українського неба.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У вівторок, 14 квітня, Зеленський розповів, що мав розмову з Рютте про захист неба, програму PURL, яка дозволяє Україні отримувати ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Український президент зазначив, що слід очікувати на новини щодо PURL.

Також вони обговорили ключові безпекові виклики, які "зараз є для всіх у світі".

"Важливо, щоб ми всі координувалися та зміцнювали одне одного. Сила для ППО – це наш ключовий пріоритет, і життя людей має бути захищене", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 10 квітня Зеленський заявив, що Україна нещодавно отримала нову партію ракет до Patriot.

Варто зауважити, що раніше український президент висловлював занепокоєння, що затяжна війна на Близькому Сході може ще більше підірвати підтримку України з боку США у зв'язку зі зміною глобальних пріоритетів Вашингтона.