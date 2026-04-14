Зеленский после разговора с Рютте анонсировал новости по программе PURL

Президент Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по программе PURL в контексте защиты украинского неба.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 14 апреля, Зеленский рассказал, что разговаривал с Рютте о защите неба, программе PURL, которая позволяет Украине получать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Украинский президент отметил, что следует ожидать новостей по PURL.

Также они обсудили ключевые вызовы безопасности, которые "сейчас есть для всех в мире".

"Важно, чтобы мы все координировались и усиливали друг друга. Сила для ПВО – это наш ключевой приоритет, и жизнь людей должна быть защищена", – добавил Зеленский.

Напомним, 10 апреля Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет к Patriot.

Стоит заметить, что ранее украинский президент выражал обеспокоенность, что затяжная война на Ближнем Востоке может еще больше подорвать поддержку Украины со стороны США в связи с изменением глобальных приоритетов Вашингтона.