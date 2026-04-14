У Литві вважають, що Європа не повинна дистанціюватися від дій США на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Європейський Союз повинен розглянути можливість більш активної участі у розблокуванні Ормузької протоки.

Про це він сказав у ефірі LRT, пише "Європейська правда".

Будріс розкритикував європейські країни за те, що вони дистанціюються від військових дій США на Близькому Сході.

"Політичні емоції перших днів – "ми цього не починали, це не наша відповідальність" – були недоречними і помилковими. Якщо ми бачимо, що союзник потребує підтримки, ми повинні принаймні розглянути, якою ця підтримка може бути", – вважає він.

Литовський дипломат сказав, що забезпечення судноплавства після активної фази військових дій також є відповідальністю Європейського Союзу.

На думку глави МЗС Литви, ЄС міг би доповнити зусилля з безпеки дипломатичними та економічними заходами, зокрема тиском на Іран.

"Операції – це не єдиний компонент. Як велика дипломатична сила, Європейський Союз має свої важелі впливу. До них належать економічні заходи: демонстрація перспективи через санкції проти Ірану, відносини з регіональними державами й, зрештою, ізоляція Ірану", – сказав Будріс.

Також він вважає, що європейські країни повинні враховувати критику з боку президента США Дональда Трампа, навіть якщо вони не повністю з нею погоджуються, з огляду на глобальний вплив кризи.

"Ми маємо вислухати зауваження президента Трампа щодо певних європейських позицій. Ми не обов’язково маємо погоджуватися з усім. Важливо те, що ми можемо зробити далі, адже наслідки закриття Ормузької протоки та загальна нестабільність на Близькому Сході б’ють по кишенях усіх", – додав литовський дипломат.

Варто нагадати, що напередодні США почали повну морську блокаду портів Ірану, а Трамп заявив, що кожен іранський корабель, який наблизиться до неї, буде знищений.

Цьому передувало оголошення президента США, що американський флот почне блокаду іранських портів і не пропускатиме "судна, які платили плату Тегерану". Йдеться про данину, яку Іран збирав з окремих танкерів, які все ж пропускав через Ормузьку протоку – до 2 млн доларів із судна.

Також він заявив, що до цього будуть залучені "інші країни" – не уточнюючи, кого мав на увазі. Крім того, Трамп сказав, що Британія та інші країни НАТО нібито готові допомогти з розмінуванням Ормузької протоки.