В Литве считают, что Европа не должна дистанцироваться от действий США на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что Европейский Союз должен рассмотреть возможность более активного участия в разблокировании Ормузского пролива.

Об этом он сказал в эфире LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис раскритиковал европейские страны за то, что они дистанцируются от военных действий США на Ближнем Востоке.

"Политические эмоции первых дней – "мы этого не начинали, это не наша ответственность" – были неуместными и ошибочными. Если мы видим, что союзник нуждается в поддержке, мы должны по крайней мере рассмотреть, какой эта поддержка может быть", – считает он.

Литовский дипломат сказал, что обеспечение судоходства после активной фазы военных действий является также ответственностью Европейского Союза.

По мнению главы МИД Литвы, ЕС мог бы дополнить усилия по безопасности дипломатическими и экономическими мерами, в частности давлением на Иран.

"Операции – это не единственный компонент. Как крупная дипломатическая сила, Европейский Союз имеет свои рычаги влияния. К ним относятся экономические меры: демонстрация перспективы через санкции против Ирана, отношения с региональными государствами и, наконец, изоляция Ирана", – сказал Будрис.

Также он считает, что европейские страны должны учитывать критику со стороны президента США Дональда Трампа, даже если они не полностью с ней согласны, учитывая глобальное влияние кризиса.

"Мы должны выслушать замечания президента Трампа относительно определенных европейских позиций. Мы не обязательно должны соглашаться со всем. Важно то, что мы можем сделать дальше, ведь последствия закрытия Ормузского пролива и общая нестабильность на Ближнем Востоке бьют по карманам всех", – добавил литовский дипломат.

Стоит напомнить, что накануне США начали полную морскую блокаду портов Ирана, а Трамп заявил, что каждый иранский корабль, который приблизится к ней, будет уничтожен.

Этому предшествовало объявление президента США, что американский флот начнет блокаду иранских портов и не будет пропускать "суда, которые платили плату Тегерану". Речь идет о дани, которую Иран собирал с отдельных танкеров, которые все же пропускал через Ормузский пролив – до 2 млн долларов с судна.

Также он заявил, что к этому будут привлечены "другие страны" – не уточняя, кого имел в виду. Кроме того, Трамп сказал, что Британия и другие страны НАТО якобы готовы помочь с разминированием Ормузского пролива.