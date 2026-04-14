Керівна партія Литви розглядає нового партнера у коаліцію замість скандальної "Зорі Німану"

Ключова партія у керівній коаліції Литви, Литовська соціал-демократична партія, готується обговорити участь в уряді опозиційного Союзу демократів "В ім'я Литви" замість ультраправої "Зорі Німану".

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Віцеголова партії Раса Будбергіте у спілкуванні зі ЗМІ поділилася, що партія зараз готується обговорити із опозиційним Союзом демократів "В ім'я Литви" участь у коаліції і перемовини можливі вже цього тижня.

За її словами, досі однією з ключових перешкод для залучення цієї політсили у коаліцію був її лідер Саулюс Скверняліс – який тепер призупинив членство у партії через корупційне розслідування.

Будбергіте зазначила, що тепер бачить шанси на "більш конструктивну співпрацю у керівній коаліції з Союзу демократів "В ім'я Литви", аніж із "Зорею Німану".

За даними порталу 15min, навіть до того, як Сквернялісу довелося піти з посади лідера, соціал-демократи вже почали "розвідувальні" перемовини з політсилою.

Раніше у ЗМІ з’являлась інформація, що соціал-демократи почали серйозно думати про зміни у коаліції після того, як "Зоря Німану" проголосувала проти створення військового полігону. Президент Литви Гітанас Науседа після того закликав шукати альтернативи керівній коаліції.