В Вильнюсе несколько сотен человек вышли на протест против создания нового военного полигона, аргументируя это защитой природы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Во вторник, когда в парламентском зале должны были рассматривать проект по созданию военного полигона в районе населенного пункта Капчямистис, движение "За литовские леса" и сторонники их позиции провели акцию против этого на Майдане Независимости, требуя сохранения леса.

Протестующие, численность которых оценивают в около 300 человек, пришли с национальными флагами и плакатами с лозунгами вроде "Нет военному полигону", "Остановите уничтожение лесов и животных".

Участники акции считают, что выбор этой местности для полигона приведёт к бессмысленному уничтожению леса. Некоторые выражают непонимание, зачем Литве большая площадь полигонов на душу населения, чем в некоторых более крупных странах.

Организаторы протеста озвучивают как ключевые требования оценку воздействия на окружающую среду, прозрачность процесса и общественное обсуждение перед принятием окончательных решений по созданию полигона, а также призывают сначала рассмотреть альтернативные варианты расположения.

Весь Капчямистисинский лес занимает площадь около 28 тысяч гектаров, 52% территории является лесом государственного значения.

Согласованный на первых этапах проект по созданию полигона предусматривает, что он займет площадь около 14,6 гектара, заходя и на территорию леса. Часть полигона будет отведена для стрельб, еще часть – для отработки маневров. Создание полигона затрагивает интересы также более 70 владельцев усадеб и земельных участков на прилегающей территории.

Во время первого голосования ультраправая партия "Заря Немана" проголосовала против создания военного полигона, несмотря на то, что входит в правящую коалицию. Президент Литвы Гитанас Науседа после того призвал искать альтернативы правящей коалиции.

Появились сигналы, что социал-демократы рассматривают приглашение в коалицию ныне оппозиционного Союза демократов "Во имя Литвы" вместо "Зари Немана".