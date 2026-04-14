Через візит Зеленського над Осло тимчасово закриють повітряний простір

У зв’язку з державним візитом президента України Володимира Зеленського до Норвегії у столиці країни запровадять тимчасові обмеження на авіаперельоти.

Про це повідомляє норвезький мовник NRK, пише "Європейська правда".

Як зазначається, обмеження діятимуть над Осло, а також над значною частиною регіону Румеріке та окремими районами Аскера і Берума.

Обмеження будуть залишатися чинними до 23:00 середи, 15 квітня.

За інформацією поліції, польоти в зазначених районах будуть заборонені без спеціального дозволу.

Очікується, що Зеленський після візиту до Берліна у вівторок, 14 квітня, вирушить до Норвегії.

Вранці 14 квітня стало відомо, що президент України прибув до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та участі в українсько-німецьких міжурядових консультаціях. Під час візиту очікується підписання двосторонніх документів.