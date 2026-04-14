В связи с визитом Зеленского над Осло временно закроют воздушное пространство

В связи с государственным визитом президента Украины Владимира Зеленского в Норвегию в столице страны будут введены временные ограничения на авиаперелеты.

Об этом сообщает норвежский вещатель NRK, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, ограничения будут действовать над Осло, а также значительной частью региона Румерике и отдельными районами Аскера и Берума.

Ограничения будут действовать над Осло, а также значительной частью региона Румерике и отдельными районами Аскера и Берума.

По информации полиции, полеты в указанных районах будут запрещены без специального разрешения.

Ожидается, что Зеленский после визита в Берлин во вторник, 14 апреля, отправится в Норвегию.

Утром 14 апреля стало известно, что президент Украины прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и участия в украинско-германских межправительственных консультациях. Во время визита ожидается подписание двусторонних документов.