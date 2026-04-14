Як поразка Орбана вдарила по Фіцо і чи буде він блокувати допомогу Україні

Переможець парламентських виборів в Угорщині та майбутній прем'єр-міністр Петер Мадяр уже оголосив, що не блокуватиме 90-мільярдний кредит ЄС для України.

Та чи можна вже говорити про вирішення цієї проблеми? Адже раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що готовий у разі поразки Віктора Орбана продовжити блокування цієї позики.

Про те, наскільки можливий такий сценарій і як поразка Орбана відобразиться на політиці інших "друзів Путіна", розповів словацький політолог, президент Інституту громадських питань Григорій Месежніков. Далі – основні тези політолога.

Дійсно, Роберт Фіцо допустив, що може заблокувати кредит для України слідом за Орбаном. І, на мій погляд, це була просто величезна дурість, тому що, по-перше, Словаччина не така сильна держава, як Угорщина.

І по-друге, як можна заздалегідь оголошувати кроки, які в разі реалізації ще більше погіршать як особистий імідж Фіцо, так і репутацію Словаччини?

Словаччина залежить від Євросоюзу, оскільки 80% усіх суспільних інвестицій надходять до країни з єврофондів. Чи наважиться Фіцо в такій ситуації піти проти всього Євросоюзу?

Він міг дозволити собі таку політику, лише діючи в парі з Віктором Орбаном. Я також упевнений, що чеський прем'єр Андрей Бабіш не стане для Фіцо заміною Орбану.

Таким чином, поразка угорського прем’єра явно послабила Фіцо.

Можливо, він спробує спершу блокувати кредит або санкції. Однак лише для того, щоб зберегти обличчя.

Потім він швидко оголосить, що ЄС врахував його вимоги – і відмовиться від блокування.

Безумовно, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо недолюблює Україну – і це дуже м'яко кажучи.

Тут і відгомін газових воєн між Україною та РФ, однак, можливо, ще важливішим є те, що Фіцо банально заздрить Зеленському.

Українського президента люблять у Європі, багато хто любить і в Словаччині – можливо, більше, ніж Фіцо.

А крім того, у прем’єр-міністра Словаччини однозначно є симпатія до Росії та тяжіння до авторитарних режимів.

Як і Орбан, Роберт Фіцо використовував у своїх виборчих кампаніях антиукраїнські наративи.

Однак антиукраїнські заяви ніколи не були єдиним наративом його кампаній, і навіть не були найсильнішим наративом. А крім того, важко уявити, щоб у Словаччині хтось серйозно сприйняв таку кампанію, яку вів Орбан.

Якби Фіцо реалізував таку кампанію, він програв би з розгромним рахунком – його просто перестали б вважати адекватною людиною.

Ще одна відмінність – Орбан мав підтримку Дональда Трампа, а от Фіцо не зміг налагодити стосунки з американським президентом і їхня зустріч закінчилася скандалом.

Роберт Фіцо вже зараз, по суті, є "кульгавою качкою". Рейтинг його партії Smer, який після замаху на Фіцо зріс до 25%, швидко впав і зараз не виходить із коридору 17–19%.

А головне – вже кілька років поспіль усі соціологічні заміри показують, що найближчі вибори впевнено виграє опозиція. Причому іноді її сумарний результат впритул наближається до конституційної більшості.

Однак тут є проблема – словацькій опозиції важко домовитися, оскільки між ними є серйозні ідеологічні розбіжності.

Думаю, що їм все ж таки вдасться домовитися, однак коаліція буде дуже нестабільною.

Я не виключаю, що поразка Орбана дасть Фіцо можливість розіграти "угорську карту". У Словаччині є сильні антиугорські настрої, і тепер Фіцо може спробувати розіграти цю карту.

Тим більше, що переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр уже критикував нещодавній словацький закон про заборону критики декретів Бенеша.

