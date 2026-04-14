Как поражение Орбана ударило по Фицо и будет ли он блокировать помощь Украине

Победитель парламентских выборов в Венгрии и будущий премьер-министр Петер Мадьяр уже заявил, что не будет блокировать 90-миллиардный кредит ЕС для Украины.

Но можно ли уже говорить о решении этой проблемы? Ведь ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что готов в случае поражения Виктора Орбана продолжить блокирование этого кредита.

О том, насколько вероятен такой сценарий и как поражение Орбана отразится на политике других "друзей Путина", рассказал словацкий политолог, президент Института общественных вопросов Григорий Месежников. Далее – основные тезисы политолога.

Действительно, Роберт Фицо допустил, что может заблокировать кредит для Украины вслед за Орбаном. И, на мой взгляд, это была просто огромная глупость, потому что, во-первых, Словакия не такое сильное государство, как Венгрия.

И во-вторых, как можно заранее объявлять о мерах, которые в случае их реализации ещё больше ухудшат как личный имидж Фицо, так и репутацию Словакии?

Словакия зависит от Евросоюза, поскольку 80 % всех государственных инвестиций поступают в страну из еврофондов. Осмелится ли Фицо в такой ситуации пойти против всего Евросоюза?

Он мог позволить себе такую политику, только действуя в паре с Виктором Орбаном. Я также уверен, что чешский премьер Андрей Бабиш не станет для Фицо заменой Орбану.

Таким образом, поражение венгерского премьера явно ослабило Фицо.

Возможно, он сначала попытается заблокировать кредит или санкции. Однако лишь для того, чтобы сохранить лицо.

Затем он быстро объявит, что ЕС учел его требования – и откажется от блокировки.

Безусловно, премьер Словакии Роберт Фицо не любит Украину – и это очень мягко говоря.

Здесь и отголоски газовых войн между Украиной и РФ, однако, возможно, еще важнее то, что Фицо банально завидует Зеленскому.

Украинского президента любят в Европе, многие любят и в Словакии – возможно, больше, чем Фицо.

Кроме того, премьер-министр Словакии явно симпатизирует России и тяготеет к авторитарным режимам.

Как и Орбан, Роберт Фицо использовал в своих избирательных кампаниях антиукраинские нарративы.

Однако антиукраинские заявления никогда не были единственным нарративом его кампаний и даже не были самым сильным нарративом. Кроме того, трудно представить, чтобы в Словакии кто-то серьезно воспринял такую кампанию, которую вел Орбан.

Если бы Фицо реализовал такую кампанию, он проиграл бы с разгромным счетом – его просто перестали бы считать адекватным человеком.

Еще одно отличие – Орбан пользовался поддержкой Дональда Трампа, а вот Фицо не смог наладить отношения с американским президентом, и их встреча закончилась скандалом.

Роберт Фицо уже сейчас, по сути, является "хромой уткой". Рейтинг его партии Smer, который после покушения на Фицо вырос до 25%, быстро упал и сейчас не выходит за пределы диапазона 17–19%.

А главное – уже несколько лет подряд все социологические опросы показывают, что ближайшие выборы уверенно выиграет оппозиция. Причем иногда ее суммарный результат вплотную приближается к конституционному большинству.

Однако здесь есть проблема – словацкой оппозиции трудно договориться, поскольку между ними существуют серьезные идеологические разногласия.

Думаю, что им все же удастся договориться, однако коалиция будет очень нестабильной.

Я не исключаю, что поражение Орбана даст Фицо возможность разыграть "венгерскую карту". В Словакии сильны антивенгерские настроения, и теперь Фицо может попытаться разыграть эту карту.

Тем более что победитель выборов в Венгрии Петер Мадьяр уже критиковал недавний словацкий закон о запрете критики декретов Бенеша.

