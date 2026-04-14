Качинський порохкав, пояснюючи, як боротися з проблемою диких кабанів у Варшаві

Ярослав Качинський, голова польської опозиційної партії "Право і справедливість", розкрив секрет боротьби з дикими кабанами і в певний момент оповіді порохкав.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Під час розмови з журналістами Качинського запитали, який, на його думку, найефективніший спосіб боротьби зі зростаючою кількістю диких кабанів у Варшаві. Політик поділився певною історією з минулого, що стосувалася поводження з кабанами.

Він розповів історію, яка трапилася з ним під час відпустки у 1990-х роках. Качинський переконував, що коли в околицях з’являються дикі кабани, не слід уникати контакту з ними, а треба йти прямо на них.

"Я був у відпустці, навіть пам'ятаю, який це був рік – 1992. У лісничій хаті, а поруч були такі великі лісові угіддя, 100 з гаком чи навіть 200 гектарів, і там було безліч найрізноманітніших тварин. У тому числі величезні стада диких кабанів", – розповів Качинський.

"Тоді лісники мені сказали: ви можете там ходити, тільки коли йдуть дикі кабани, навіть великим стадом, то треба йти на них, не можна лякатися", – розповідав політик.

Голова партії "Право і справедливість" в цей момент здивував журналістів, які зібралися в коридорі Сейму, – він зімітував звуки, які видають дикі кабани.

"Самці можуть обертатися і так рохкати, – у цей момент голова "ПіС" видав звук, схожий на рохкання. – У них є ці ікла, але треба йти на них. Я це робив і якось живу", – підсумував він.

Нагадаємо, Варшавське міське управління лісовим господарством минулого тижня перепросило за відстріл просто у дворах житлових будинків диких кабанів, які забрели туди – після того, як багатьох містян це неприємно вразило.

За підрахунками відомства, в околицях Варшави зараз налічується близько 3 тисяч диких вепрів. За 2025 рік було зафіксовано понад 120 випадків, коли вепри загрожували людям, та 29 нападів на собак – що удвічі більше, ніж за 2024 рік.

У Кракові нещодавно призупиняли рух трамваїв через кабана, який вирішив відпочити біля колії.