Качиньский похрюкал, объясняя, как бороться с проблемой диких кабанов в Варшаве

Ярослав Качиньский, председатель польской оппозиционной партии "Право и справедливость", раскрыл секрет борьбы с дикими кабанами и в определенный момент рассказа похрюкал.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Во время разговора с журналистами Качиньского спросили, какой, по его мнению, самый эффективный способ борьбы с растущим количеством диких кабанов в Варшаве. Политик поделился историей из прошлого, касающейся обращения с кабанами.

Он рассказал историю, которая случилась с ним во время отпуска в 1990-х годах. Качиньский убеждал, что когда в окрестностях появляются дикие кабаны, не следует избегать контакта с ними, а надо идти прямо на них.

"Я был в отпуске, даже помню, какой это был год – 1992-й. В домике лесника, а рядом были такие большие лесные угодья, 100 с лишним или даже 200 гектаров, и там было множество самых разных животных. В том числе огромные стада диких кабанов", – рассказал Качиньский.

"Тогда лесники мне сказали: вы можете там ходить, только когда идут дикие кабаны, даже большим стадом, то надо идти на них, нельзя пугаться", – рассказывал политик.

Председатель партии "Право и справедливость" в этот момент удивил собравшихся в коридоре Сейма журналистов, сымитировав звуки, которые издают дикие кабаны.

"Самцы могут оборачиваться и так хрюкать, – в этот момент глава "ПиС" издал звук, похожий на хрюканье. – У них есть эти клыки, но надо идти на них. Я это делал и как-то живу", – подытожил он.

Напомним, Варшавское городское управление лесным хозяйством на прошлой неделе извинилось за отстрел прямо во дворах жилых домов диких кабанов, которые забрели туда – после того, как многих горожан это неприятно поразило.

По подсчетам ведомства, в окрестностях Варшавы сейчас насчитывается около 3 тысяч диких кабанов. За 2025 год было зафиксировано более 120 случаев, когда кабаны угрожали людям, и 29 нападений на собак – что вдвое больше, чем за 2024 год.

В Кракове недавно приостанавливали движение трамваев из-за кабана, решившего отдохнуть возле путей.