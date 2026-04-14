Понад 800 фур повернулися з Білорусі до Литви за три тижні

За майже три тижні до Литви повернулися загалом 826 литовських вантажівок, затриманих Білоруссю кілька місяців тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За словами представника Служби охорони державного кордону Гедрюса Мішутіса, останніми днями зафіксовано зменшення потоку вантажівок.

За його словами, до півночі вівторка через прикордонний пункт Мединінкай повернулося загалом 412 затриманих вантажівок, а через Шальчинінкай – 414. За останню добу через пункт Шальчинінкай повернулося 10 вантажівок, а через Мединінкай – 4.

"У Шальчинінкай за добу 10 (вантажівок), але до цього три дні поспіль було 3, 6, 9. Тож за три тижні, що вони тут проїжджають, кількість явно зменшилася", – сказав він у вівторок.

Він зазначив, що загальний потік вантажних автомобілів через обидва прикордонні пункти за минулу добу сягнув близько 200 одиниць.

Ерландас Мікенас, президент асоціації Linava, що об’єднує частину перевізників, зазначив, що невелика частина перевізників прямує через Латвію, а також що деякі автомобілі, зареєстровані в Литві та використовувані польськими перевізниками, виїхали з країни через білорусько-польський кордон.

Однак, за його словами, конкретні цифри невідомі, і дані, надані Службою охорони кордону, можуть вказувати на те, що більшість тих, хто вирішив вивезти свої автомобілі, вже зробили це.

"Є можливість повернутися через Росію, Білорусь до Латвії, через Латвію, тому ми не знаємо точну цифру, але їх небагато. Також польські перевізники, у яких були напівпричепи з литовськими номерами, поверталися через білорусько-польський кордон, для них було зроблено виняток. Орендовані ними напівпричепи мали литовську реєстрацію, вони поверталися через Брест. (...) Вони використовували (транспортні засоби), у них теж литовська реєстрація, але ми теж не знаємо їхню кількість", – розповів він.

Нагадаємо, 20 березня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв з 23 березня почати повертати литовські вантажівки, що застрягли на білоруській території.

Литовські вантажівки були затримані в Білорусі у відповідь на рішення Литви закрити державний кордон через постійне вторгнення метеокуль із контрабандою.

Попри те, що кордон зараз відкритий, режим Лукашенка з кінця жовтня 2025 року не дозволяв литовським транспортним засобам виїхати з країни і направив їх на спеціальні майданчики, де за кожну вантажівку або напівпричіп стягували щоденну плату у розмірі 120 євро.

За даними Литовської національної асоціації автомобільного транспорту Linava, у Білорусі було затримано 1 071 транспортний засіб, з яких 575 – напівпричепи та 496 – тягачі.