Более 800 фур вернулись из Беларуси в Литву за три недели

За почти три недели в Литву вернулись в целом 826 литовских грузовиков, задержанных Беларусью несколько месяцев назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По словам представителя Службы охраны государственной границы Гедрюса Мишутиса, в последние дни зафиксировано уменьшение потока грузовиков.

По его словам, к полуночи вторника через пограничный пункт Медининкай вернулось всего 412 задержанных грузовиков, а через Шальчининкай – 414. За последние сутки через пункт Шальчининкай вернулось 10 грузовиков, а через Медининкай – 4.

"В Шальчининкай за сутки 10 (грузовиков), но до этого три дня подряд было 3, 6, 9. Поэтому за три недели, что они здесь проезжают, количество явно уменьшилось", – сказал он во вторник.

Он отметил, что общий поток грузовых автомобилей через оба пограничных пункта за минувшие сутки достиг около 200 единиц.

Эрландас Микенас, президент ассоциации Linava, объединяющей часть перевозчиков, отметил, что небольшая часть перевозчиков направляется через Латвию, а также что некоторые автомобили, зарегистрированные в Литве и используемые польскими перевозчиками, выехали из страны через белорусско-польскую границу.

Однако, по его словам, конкретные цифры неизвестны, и данные, предоставленные Службой охраны границы, могут указывать на то, что большинство тех, кто решил вывезти свои автомобили, уже сделали это.

"Есть возможность вернуться через Россию, Беларусь в Латвию, через Латвию, поэтому мы не знаем точную цифру, но их немного. Также польские перевозчики, у которых были полуприцепы с литовскими номерами, возвращались через белорусско-польскую границу, для них было сделано исключение. Арендованные ими полуприцепы имели литовскую регистрацию, они возвращались через Брест (...) Они использовали (транспортные средства), у них тоже литовская регистрация, но мы тоже не знаем их количество", – рассказал он.

Напомним, 20 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал с 23 марта начать возвращать литовские грузовики, застрявшие на белорусской территории.

Литовские грузовики были задержаны в Беларуси в ответ на решение Литвы закрыть государственную границу из-за постоянного вторжения метеошаров с контрабандой.

Несмотря на то, что граница сейчас открыта, режим Лукашенко с конца октября 2025 года не позволял литовским транспортным средствам выехать из страны и направил их на специальные площадки, где за каждый грузовик или полуприцеп взимали ежедневную плату в размере 120 евро.

По данным Литовской национальной ассоциации автомобильного транспорта Linava, в Беларуси было задержано 1 071 транспортное средство, из которых 575 – полуприцепы и 496 – тягачи.